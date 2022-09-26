Кемерово, 26 сентября, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв выразил соболезнования по поводу трагедии в школе №88 Ижевска. Он назвал произошедшее чудовищной трагедией.

Дарья Антонова ИА REGNUM Траур

«Сегодня в Ижевске случилась чудовищная трагедия. И опять дети… Невозможно передать словами ту боль, которую испытываешь, когда среди пострадавших и погибших в трагедии — дети, — сказал Сергей Цивилёв. — Страшную новость мы восприняли с тревогой в сердцах. От имени кузбассовцев и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших».

Он подчеркнул, что в этот тяжелый для жителей Удмуртии день кузбассовцы вместе с ними переживают боль невосполнимой утраты и желают скорейшего выздоровления и сил пострадавшим.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число погибших во время стрельбы в ижевской школе выросло до 15 человек — 11 детей и четверо взрослых. Ранения получили 24 человека — 22 ребёнка и двое взрослых.

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