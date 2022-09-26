Челябинск, 26 сентября, 2022, 18:14 — ИА Регнум. В Челябинске 26 сентября стартовал отопительный сезон. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

В городе начинают включать отопление. При этом особое внимание уделяют жилому фонду и социальным объектам.

На заполнение системы может понадобиться несколько дней. До конца недели власти обещают полностью подключить отопление в городе.

В случае проблем на внутридомовых сетях гражданам рекомендуют обращаться в управляющую компанию. Контакты размещены на квитанциях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске на текущей неделе ожидаются заморозки.