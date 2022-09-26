Москва, 26 сентября, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев подал рапорт для участия в специальной военной операции, сообщил вице-спикер верхней палаты парламента Юрий Воробьев.

Council. gov.ru Сенатор Виктор Бондарев

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"Герой России, генерал-полковник, председатель комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев подал рапорт министру обороны РФ с просьбой вернуться на службу в Вооруженные силы Российской Федерации для участия в специальной военной операции», — написал Воробьев в телеграм-канале.

Бондарев с 2016 года представляет интересы Кировской области в палате регионов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, заявления об участии в спецоперации подали некоторые депутаты Госдумы.

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