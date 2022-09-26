Кемерово, 26 сентября, 2022, 18:05 — ИА Регнум. В Кемеровской области более 1200 человек получат овощные наборы в рамках благотворительной акции. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Кемерова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Картофель

Благотворительная областная акция стартовала в сентябре. Такие наборы получат участники Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей; жители блокадного Ленинграда; полные кавалеры ордена Славы; Герои Социалистического труда; инвалиды-колясочники; члены семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей; семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, а также проживающие в Кемеровской области семьи, вынужденно покинувшие территории бывш. УССР, Донецкой и Луганской Народных Республик.

По данным мэрии, в набор входит 50 кг картофеля, по 10 кг моркови, свеклы и капусты.