Владимир, , 18:02 — REGNUM Оперативное совещание с представителями силовых структур проведёт департамент образования Владимирской области, сообщает 26 сентября пресс-служба администрации региона.

Администрация Владимирской области Анна Кумицкая © ИА REGNUM

Заседание состоится в связи с трагедией в Ижевске. В совещании примут участие муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, а также представители управления МВД России, Росгвардии и других силовых ведомств.

«Подчеркиваем, что вопросы детской безопасности — безусловный приоритет! Губернатор Александр Авдеев и администрация Владимирской области выражают соболезнования родным и близким погибших в результате бесчеловечного теракта в Ижевской школе и передают слова поддержки пострадавшим», — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что во Владимирской области расположено 928 образовательных организаций, в которых обучаются более 308 тысяч человек.