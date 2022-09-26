Владимир, 26 сентября 2022, 18:02 — REGNUM Оперативное совещание с представителями силовых структур проведёт департамент образования Владимирской области, сообщает 26 сентября пресс-служба администрации региона.
Заседание состоится в связи с трагедией в Ижевске. В совещании примут участие муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, а также представители управления МВД России, Росгвардии и других силовых ведомств.
Уточняется, что во Владимирской области расположено 928 образовательных организаций, в которых обучаются более 308 тысяч человек.