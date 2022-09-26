Тюмень, 26 сентября, 2022, 18:00 — ИА Регнум. В аэропорту «Рощино» для вылета за рубеж у мужчин требуют справки из военкомата установленного образца. Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Tjm.aero Международный аэропорт «Рощино», Тюмень

Это требование не распространяется на полеты внутри России, отметили в «Рощино».

«Если воинская специальность пассажира не попадает под условия частичной мобилизации, то для вылета за пределы области он получит справку в военном комиссариате», — уточнили в военкомате.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в России.