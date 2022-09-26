Элиста, 26 сентября, 2022, 17:59 — ИА Регнум. В Калмыкии после трагедии в Ижевске усилят охрану всех образовательных учреждений. Об этом в своем телеграм-канале написал глава республики Бату Хасиков.

Дарья Драй ИА REGNUM Собака и кинолог

По поручению руководителя региона, министерство образования Калмыкии и муниципалитеты должны принять дополнительные меры безопасности во всех образовательных учреждениях.

ИА REGNUM сообщало, что в Ижевске от рук вооруженного мужчины погибли более 10 человек.