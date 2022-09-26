Москва, , 17:58 — REGNUM Американский рэпер 6ix9ine (Даниэль Эрнандес) поделился своими впечатлениями о России во время концерта в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

6ix9ine Цитата из видеоклипа TUTU

«Я не боюсь приезжать к вам, потому что вы — моя семья, а Россия — мой второй дом. Если я умру, то не отправляйте меня в Америку, похороните меня в России», — заявил артист. Он также добавил, что совершенно не верит в то, что рассказывают в США о России.

Напомним, 6ix9ine должен был выступить в России в рамках хип-хоп фестиваля Banger Fest, однако мероприятие отменили за несколько часов до начала. Несмотря на это, рэпер решил всё равно посетить Москву и дать сольный концерт.

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