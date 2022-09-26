Новосибирск, , 17:56 — REGNUM Европейский союз пытается нанести России ущерб в сфере экспорта высокотехнологичных товаров. Такое мнение ИА REGNUM высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков, говоря о том, что новый пакет санкций ЕС против РФ может предусматривать запрет на экспорт десятков высокотехнологичных товаров.

Смартфон Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Европейский союз пытается нанести России ущерб в сфере экспорта высокотехнологичных товаров, которые пользуются высоким спросом. При этом забывается, что крупнейшие экспортеры этой продукции находятся всё же не в ЕС, — подчеркнул Бирюков. — Рычаг высокотехнологичных товаров — видимо, самый эффективный контраргумент европейской стороны в современной ситуации, и средства давления на Москву постепенно исчерпываются».

Ранее сообщалось, что разработан новый пакет санкций против России, которые в частности подразумевают запрет на экспорт смартфонов, банкнот США и ЕС, лазерного оборудования и IT-услуг. Также предполагается запрет на сотрудничество с Россией в области ядерной энергетики.