Лондон, , 18:03 — REGNUM О новых антироссийских санкциях — теперь по случаю проведения референдумов о воссоединении с России в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях — объявили британские власти, сообщает 26 сентября Форин-офис.

Здание Форин-офис Adrian Pingstone

Уточняется, что санкции вводятся в отношении 92 физических и юридических лиц, в основном — российских.

Например, в санкционный список включены предприниматели Искандер Махмудов, Зарах Илиев, Год Нисанов, президент международной группы компаний «АРЕТИ» Игорь Макаров, 23 сотрудника Газпромбанка, включая Фамила Садыгова, 16 сотрудников Сбербанка, десять — Совкомбанка. Санкции введены против руководства «Открытия», члена наблюдательного совета ВТБ Валерия Сидоренко.

Также санкции распространяются на главу военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балицкого, главу правительства Запорожской области Антона Кольцова и главу военно-гражданской администрации Херсона Александра Кобца, мэра Мариуполя Константина Иващенко, председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

Из компаний под санкции подпали «Гознак» и «ИМА-Консалтинг».

Комментируя эти антироссийские меры, британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли сказал, что так Лондон отреагировал на «мошеннические референдумы, проведённые под дулом пистолета» и что он никогда не признает результатов этих голосований.

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