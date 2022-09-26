Санкт-Петербург, , 19:51 — REGNUM Судостроительный завод «Вымпел», расположенный в городе Рыбинск, отправил малое гидрографическое судно проекта 19 910 «Яков Лапушкин» на сдаточную базу для прохождения испытаний. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщает пресс-служба Объединённой судостроительной корпорации.

Закладка судна «Яков Лапушкин» для ВМФ России Минобороны РФ

На сдаточной базе судну проекта 19 910 «Яков Лапушкин» предстоит завершить швартовные, провести ходовые и государственные испытания.

Отметим, что малое гидрографическое судно «Яков Лапушкин» — второе судно проекта 19 910, которое было заложено 22 января 2019 года, а спуск на воду состоялся 25 мая 2022 года. Судно строится для Балтийского флота. Названо в честь советского военно-морского деятеля, военного гидрографа, конт-адмирала Якова Лапушкина.

Как сообщало ИА REGNUM, гидрографическое судно Северного флота «Горизонт» вернулось на базу, расположенную у мыса Мишуков в Кольском заливе. Судно завершило очередной этап гидрографических исследований в морях Северного Ледовитого океана. Из-за сложных ледовых условий исследования выполнены не в полном объёме.

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