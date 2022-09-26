Санкт-Петербург, 26 сентября 2022, 19:51 — REGNUM Судостроительный завод «Вымпел», расположенный в городе Рыбинск, отправил малое гидрографическое судно проекта 19 910 «Яков Лапушкин» на сдаточную базу для прохождения испытаний. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщает пресс-служба Объединённой судостроительной корпорации.

Закладка судна «Яков Лапушкин» для ВМФ России
Закладка судна «Яков Лапушкин» для ВМФ России
Минобороны РФ

На сдаточной базе судну проекта 19 910 «Яков Лапушкин» предстоит завершить швартовные, провести ходовые и государственные испытания.

Отметим, что малое гидрографическое судно «Яков Лапушкин» — второе судно проекта 19 910, которое было заложено 22 января 2019 года, а спуск на воду состоялся 25 мая 2022 года. Судно строится для Балтийского флота. Названо в честь советского военно-морского деятеля, военного гидрографа, конт-адмирала Якова Лапушкина.

Как сообщало ИА REGNUM, гидрографическое судно Северного флота «Горизонт» вернулось на базу, расположенную у мыса Мишуков в Кольском заливе. Судно завершило очередной этап гидрографических исследований в морях Северного Ледовитого океана. Из-за сложных ледовых условий исследования выполнены не в полном объёме.

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