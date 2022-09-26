Казань, , 17:52 — REGNUM В центре гимнастики Казани с 26 сентября по 1 октября пройдет Всероссийская спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов по спортивной гимнастике. Об этом сообщает пресс-служба минспорта РТ.

Гимнаст t. me/minsport_rt

Участие в турнире принимают победители Олимпийских игр в Токио: Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Виктория Листунова, Никита Нагорный, Давид Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин.

В первый день пройдут соревнования по командному многоборью среди мужчин, 27 сентября — среди женщин. Программа личного многоборья у мужчин и женщин предусмотрена на 28 и 29 сентября соответственно. 30 сентября и 1 октября намечены финальные соревнования по отдельным видам.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле гимнаст Далалоян снялся с соревнований на чемпионате России в Казани после победы в личном многоборье. Причиной стали многочисленные повреждения кожного покрова ладоней и мозоли.

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