Ростов-на-Дону, 26 сентября, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев направил главе Удмуртии Александру Бречалову телеграмму, в которой выразил соболезнования после трагедии в школе №88 Ижевска.

Марина Каширская ИА REGNUM Траур

«Жители Ростовской области вместе со всей нашей страной скорбят по погибшим в результате трагедии в школе в Ижевске, сопереживают и разделяют с вами чувство невосполнимой утраты», — говорится в телеграмме.

Пострадавшим в результате стрельбы в школе донской губернатор пожелала скорейшего выздоровления.

ИА REGNUM напоминает, что в Ижевске более 10 человек погибли от рук вооруженного мужчины, устроившего стрельбу в школе утром 26 сентября.