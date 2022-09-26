26 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 18:20 — REGNUM Заявление главаря киевского неонацистского режима Владимира Зеленского о том, что Киев уже получил обещанные Соединёнными Штатами Америки системы зенитно-ракетных комплексов NASAMS, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 26 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

За якобы поставленные ЗРК Зеленский поблагодарил лично президента США Джозефа Байдена. Тем не менее Штаты до сих пор не подтвердили факт передачи нацистам своих зенитно-ракетных комплексов.

Представляют ли эти комплексы опасность для российских войск? Да. Это как само собой разумеющееся, ведь дальность поражения воздушных объектов NASAMS может достигать 180 километров, в зависимости от применяемых боеприпасов, а высота, на которой ракеты этой ЗРК могут сбить цель, составляет 21 километр.

В результате мы может предположить, что теперь работа пилотов воздушно-космических сил России серьёзным образом осложнится. Но это лишь в том случае, если главарь киевского неонацистского режима не врёт и американцы действительно поставили ВСУ такие ЗРК.

«Ну и что, что поставили? Нацисты загнаны в угол, и они уже совсем скоро это поймут», — считает Алексей К.

Многие пользователи не считают, что пара-тройка или даже с десяток подобных зенитно-ракетных комплексов может как-то повлиять на ход специальной военной операции России на территории бывшей УССР.

«Одним видом оружия, другим меньше. Это не решит бесперспективного положения киевского неонацистского режима, ведь скоро уже зима», — напомнил Александр А.

ЗРК NASAMS Soldatnytt

Некоторые комментаторы отмечают, что Зеленскому нет смысла врать в этой ситуации, а США и так уже ранее неоднократно втайне переправляли Киеву своё вооружение, чтобы избежать ударов по нему со стороны Вооружённых сил РФ.

«США теперь на постоянной основе отчитываются о поставках уже после того, как оружие прибыло нацикам. Так что никакой новости в этом нет», — поделился своим мнением Давид К.

Часть людей полагает, что американские ЗРК могут поставляться Киеву, чтобы каким-то образом обезопасить его от нанесения потенциального тактического ядерного удара России.

«Зеленский хочет получить от России ядерную боеголовку? Так и выпрашивает этот наркоман», — пишет Василий П.

«Если американцы хотят, чтобы над [бывшей УССР] поднялся ядерный гриб, то они всё для этого делают», — отметил Василий П.

«Блефует? Или он реально думает, что им эти системы помогут отразить ядерное оружие России?» — задаётся вопросом Валентина В.

«Думаю, что если Россия и решится применить тактическое ядерное оружие против ВСУ, то сделает она это при помощи гиперзвуковых ракет, которых ни одна ПВО мира не сможет перехватить», — указывает Валентина В.

Нашлись и те, кто уверен, что российскому командованию пора перейти от слов к делу и нанести обещанные удары по центрам принятия решений, пока американцы не передали нацистам что-нибудь более существенное, нежели ЗРК NASAMS.

«Ну что, когда будем бить по центрам принятия решений? По-моему, нацисты уже все разумные границы успели перейти. Из-за того, что мы за слова не отвечаем, они лишь наглеют и всё более мощное вооружение от Штатов получают!» — пишет Олег С.

Напомним, 26 сентября главарь киевского неонацистского режима Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу CBS о том, что Киев уже получил обещанные Соединёнными Штатами Америки системы зенитно-ракетных комплексов NASAMS.