Владимир, 26 сентября, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Соболезнования семьям погибших, всем жителям Ижевска выразил 26 сентября губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

Глава региона в социальных сетях подчеркнул, что это утрата для всей страны, Владимирская область скорбит вместе с Удмуртией. В результате теракта погибли не только взрослые, но и дети.

«Стали жертвами нелюдя со свастикой на груди. Трагедия в Ижевске — сигнал о том, что война не где-то далеко, она здесь, рядом. И угроза России и её жителям остаётся, пока мы не вычистим это зло», — уверен губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, количество жертв нападения на школу в Ижевске увеличилось до 15 человек.