27 сентября 2022 | Время чтения 8 мин

Только в тот момент, когда реальность будет восприниматься по существу, когда получившие высшее образование студенты будут воспринимать понятие времени по философским канонам, характеризуя его равномерностью, однонаправленностью и необратимостью, мы сможем быть уверенными в будущем поколении...

Иван Коновалов, , 19:01 — REGNUM Русский патриотизм в молодежи любит тишину, а те, кто открыто выражает свои чувства к стране, получают в свой адрес тонну негодования. И этому есть очередное подтверждение. На фоне объявления о частичной мобилизации вскрылся очередной «гнойник». Как оказалось, немалая часть «золотой молодежи» придерживается авторитарных идей Запада и полностью переносит эту политику в межличностные отношения.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Когда патриотичный человек способен принять другую точку зрения, свободу другого человека, в мозгах сателлитов западного коллективизма это понятие искажено. Для части либерально настроенных студентов Высшей школы экономики и журфака МГУ, заявивших о себе на всю страну в групповых университетских чатах, другое, противоположное общей западной концепции мнение не имеет права на жизнь. Для них оно исключительно ложное, а те люди, которые его придерживаются, в их мировоззрении являются адептами патриотической пропаганды. Почему мы должны стыдиться своего патриотизма? Не каждый готов продаться за жвачку и возможность загорать не не на родине.

Студент факультета журналистики МГУ Степан Антропов выложил фотографию, на которой он с флагом России и символикой Z, красующется на фоне портрета Ломоносова и лестничной клетки факультета. Пикет учащегося был в штыки воспринят его сокурсниками и жестко раскритикован. Его обвинили в «оскорбительном поведении» для факультета и сравнили его поступок с заявлением от имени всего потока, с чем большинство оказалось не согласно. Обращаясь к своим ненавистникам словом «друзья», Степан вопрошает у сокурсников, было бы для них так же оскорбительно, если бы он вышел с флагом одной из российских областей. Удивляясь столь негативным отношением к его мнению, он искренне говорит о том, что он далеко не один такой патриот в стенах факультета и не стесняется дальше связывать свое будущее с Родиной. Ответ девушек-сокурсниц был исчерпывающим, коротким и — на известные три буквы. Где в этом мистическая демократия и свобода слова? Известно только самим будущим журналистам.

Фестиваль «Весна» у главного здания МГУ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Разрешение вопиющей ситуации не заставило себя долго ждать. На официальной странице факультета журналистики МГУ на следующий день появилась запись: «Для факультета неприемлема грубость и нетерпимость к выражению патриотизма». Планируется провести заседание Ученого совета и Этнической комиссии факультета. Тем не менее вопрос остается открытым: возможно ли перевоспитать студентов, когда большинство из них, с точки зрения возрастной психологии, полностью сформированные личности? В сети получило поддержку мнение о том, что во многом виноваты сотрудники университета, ведь именно на их плечах лежит ответственность за воспитательную деятельность. Но давайте вспомним известный постулат, с которым школьник переделывается в студента. «Вы теперь взрослые люди» — напоминают студентам во время первых семинаров преподаватели. Человек приходит в университет сформированным, никто не занимается просветительской деятельностью среди студентов, напротив, во время семинаров им предлагается свободное выражения мнения, которое в свою очередь является результатом просветительской деятельности в школе и его внешних интересов. Следовательно, заботиться о вопросах патриотического воспитания нужно начинать с начальных классов. Есть ли этому решение? Да. Власти решили обратить внимание на эту проблему, поэтому соответствующие занятия введены с первых классов.

Тем временем Степан принял решение оставить своих одногруппников с их мнением, он планирует получить аккредитацию от одного из СМИ республик Донбасса и стать военным корреспондентом.

Одновременно в стенах общежития ВШЭ в Одинцово происходил другой скандал, также на почве патриотичных высказываний некоторых студентов. Студента 4-го курса Высшей школы экономики Амира Умарова и его друзей после жалоб оппозиционно настроенных студентов в чатах общежития ночью заставили срывать с дверей символы Z и V. Охранник, получивший известие в одном из чатов, пришел к патриотичным студентам в ярости и учинил разбирательство на повышенных тонах. «Начал провоцировать на конфликт, упоминал сообщения в чате, которые ему переслали. Видимо, его попросили по-дружески», — цитирует Амира Умарова ТГ-канал Readovka.

Отметим, что это не первый случай в стенах ВШЭ. Ранее аналогичная ситуация произошла со студентами в мае, но администрация урегулировала конфликт, сославшись на университетский регламент — «университет вне политики». В результате минувшего инцидента Амир столкнулся с травлей в социальных сетях. Получив в свою сторону оскорбления и обвинения в доносах, Амир готов обратиться в силовые структуры со всеми необходимыми документами.

В общей массе студенты ВШЭ и МГУ ничем не отличаются от остальных учащихся в других престижных вузах Москвы. Среди них также встречаются совершенно разные люди. Ключевая проблема скандала с жителями общежития ВШЭ в Одинцово, студентами факультета журналистики МГУ заключается далеко не в том, что они клеймят своих сокурсников за патриотичную риторику. Сама ситуация могла произойти в любом другом университете столицы или любого другого города. Проблема лежит глубже — в популярных ценностях. Западная пропагандистская машина за долгие годы сосуществования с постсоветской Россией успешно воспитала поколение, для которого главной ценностью жизни является свой достаток. Будто бы это они переживали тягостное время 90-х.

Студенты Наталья Стрельцова, ИА REGNUM

Осознание того, что сейчас происходит на территории б. УССР и какими последствиями это обладает, — когда оно придет для молодого поколения? Не станем сдаваться и отказывать ему в перспективе стать патриотичными реалистами, но пока что тенденция печальная. Только в тот момент, когда реальность будет восприниматься по существу, когда получившие высшее образование студенты будут воспринимать понятие времени по философским канонам, характеризуя его равномерностью, однонаправленностью и необратимостью. Возможно, именно тогда с осознанием необратимости времени каждый молодой революционер, или, в нашей реальности, прозападный либерал, станет консерватором.

В телеграм-канале «Шугаева» под постом о внутреннем конфликте в стенах журфака МГУ российская общественность отреагировала на произошедшее следующим образом.

«Потому что их мамы, как правило, живут в вечном страхе оказаться на улице без всего, и дети, чувствуя это, вырастают с чувством, что безопасность возможна, только если ты подстраиваешься под предложенные условия, ситуацию. А вот почему такая ситуация сложилась в государственном университете — это вопрос, и он отнюдь не риторический», — пишет пользователь Angela.

«Сейчас они выразили по сути антипатриотичную позицию, а завтра будут писать о Путине из какой-нибудь Польши», — констатирует Торик Довженко.

«У меня так в подъезде элитные жильцы ругаются регулярно. И не важно из-за чего. А по теме: очень знакомо. Тут дело-то не во флаге и не в позиции парня. Тут дело в гнили людской. Свинья, как говорится, всюду грязь найдёт. Будь ты с флагом — или с младенцем продвигающая материнство», — комментирует Ирина Истомина.

«На журфаке это наследственное, там всегда много либералов было с правильными лицами, начиная с Пархоменко-Быкова-Татуловой», — напоминает Yury Medvedev.

«Некоторые студенты московских вузов, в данном случае журфака, поразительно безграмотны и глупы. Пишут с ошибками, не понимают, где они находятся и за чей счёт учатся. Послали парня, который выступил в поддержку Донбасса? Нам нужны такие журналисты? Отчислить всех. Паразиты, не видят дальше ракушки, в которой они находятся. Насписывали ЕГЭ, чтобы попасть в МГУ, а потом работать на Кровавую Барыню и навальнят? Позор страны. Места должны освободиться для тех, кто более достоин. Надеюсь, ректору выпишут выговор. Как же так, вечные списывальщики позорят честь вуза», — пишет Полина, чей комментарий получил особенную поддержку.

«Факультет находится в России. И содержит его финансово Россия. И сейчас у страны совершенно ясные цели. Если работники факультета не могут обеспечить идеологическую поддержку страны, то пусть увольняются. Нам такая смена, которую растит данный факультет за государственные деньги, точно не нужна», — пишет Вера.

Студенты Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Очевидно же, что дело не в том, что парень выразил свою позицию на территории вуза, а в том, что данные студентки не разделяют ее. Я уверена, что если их опросить в доверительной обстановке, то озвучены будут все те внушения, что делаются видными русофобами и ненавистниками страны ежедневно. Без критического мышления противостоять этому невозможно», — выразилась Жанна Юрьевна.

«Глаза им надо открыть, отправить всех студентов на практику (раньше была практика у студентов) на Донбасс. Пусть поработают в редакциях, соберут интервью у людей, бабулек, которые пережили бандеровщину», — предлагает Александр.

«30 лет не занимались никакой патриотической работой с молодёжью. Пожинаем плоды. Нам это ещё не так откликнется», — считает Алла.

«У женщин биологическая функция родить потомство. У мужчин защитить свою женщину и территорию. Это нормально и это правильно! Не правильно, что мужчины готовы переложить ответственность за свою функцию на женщин и теперь с одной стороны баррикад одни женщины готовы взять оружие и воевать, а с другой стороны женщины готовы оправдывать этих мужчин «антивоенными» лозунгами. А сами ЭТИ мужчины где-нибудь в Грузии пересидят в это время», — рассуждает Elena.

«Когда узнаешь о таком инциденте, душа болит. Я знаю, что у нас не вся молодежь такая испорченная, но как говорят в семье не без уродов. Я выросла в советское время, когда не служившие в СА стыдились этого и поэтому каждый молодой парень старался любой ценой, идти служить. Сейчас всё наоборот, молодые ребята хвастаются, что откосили, а другие завидуют. Что это? И вот вам ответ, патриотический поступок парня повод для его оскорбления. Получается что мы должны стыдиться, что мы россияне и патриоты своей страны? Я считаю всех кто оскорбил студента на отчисление, без права на обучение в любом учебном заведении РФ, даже училищ. Отправить работать в госпиталь, где лечат военных, а лучше выдворить из страны и лишить гражданства. Если нет такого закона нужно срочно принять. Ведь своими действиями и поступком они сами опорочили свое гражданство. Игры закончились», — заключает Лилия.