Санкт-Петербург, 26 сентября, 2022, 17:56 — ИА Регнум. В военные комиссариаты Санкт-Петербурга добровольно приходят мужчины, готовые отправиться в действующие в зоне СВО войска в рамках частичной мобилизации. Корреспондент ИА REGNUM 26 сентября посетил один из городских военкоматов.

Татьяна Титаева ИА Regnum У дверей военкомата

Возле военкомата в Невском районе особого ажиотажа не было. Изредка в военкомат заходили мужчины с документами в папках, по вопросу мобилизации на улице можно было встретить лишь немногих. На дверях комиссариата уже разместили информацию, что по повесткам и добровольцев принимают без записи.

К сотрудникам военкомата сегодня приходили, чтобы узнать свою дальнейшую судьбу, а именно — подлежит ли человек призыву по частичной мобилизации или нет. Один из пришедших на вопрос корреспондента ИА REGNUM, пойдёте ли, если дадут положительный ответ, заявил, что да.

Многие явились добровольно, не дожидаясь повестки. При этом ответа о приёме добровольцы пока не получили. Но готовы влиться в ряды российской армии в любое время.

«Я Родине присягу давал. Отправиться добровольцем решил не сразу же, но я подумал. Пока ничего с собой не покупал, потому что не знаю, заберут ли меня. Когда возьмут — тогда будем закупаться, даже зачем закупаться, мне предоставят всё. Отнёсся из близких кто как, все по-разному, — сообщил один из добровольцев. И добавил про таких, как он. — Все за страну, все патриоты своей Родины».

Были и те, кто 26 сентября явился по повестке. Одним из них был мужчина с проблемами со здоровьем. В военкомат он пришел в спокойном состоянии, но отметил, что к частичной мобилизации морально трудно подготовиться.

«Не знаю, призовут меня или нет. У меня больное сердце на самом деле. И пока, коснётся ли это меня, я пытаюсь это выяснить», — заявил мужчина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во Фрунзенском районе Петербурга 26 сентября отправили автобус с мобилизованными. На проводы пришли семьи, близкие и друзья мужчин.