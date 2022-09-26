26 сентября 2022 | Время чтения 7 мин

«Тот, кто недопонимает, — вот когда у него жена с детьми в подвале будет сидеть, вот тогда они поймут. Они думают, что они сериал смотрят? Нет».

Владислав Краев, , 18:56 — REGNUM Корреспондент ИА REGNUM поговорил с мобилизуемыми в Петербурге и выяснил, что многие из них — фактически добровольцы. Но и те, кто просто пришли по повестке, абсолютно точно понимают, для чего они здесь и ради выполнения какой задачи отправляются в войска.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов © ИА REGNUM

На сборном пункте военкомата Калининского района Санкт-Петербурга, на Кондратьевском проспекте, 25, с утра идет отправка команд из числа мобилизованных. Мужчин группами примерно по 30 человек отправляют в одну из воинских частей в прилегающем к Петербургу Всеволожском районе Ленинградской области. Там они пройдут медкомиссию, уточнение данных об опыте, специальности, болезнях, семейном положении и другие проверки. После чего те, кто подходит по критериям частичной мобилизации, будут направлены для прохождения военных сборов и боевого слаживания в воинские части и на полигоны Ленинградской и Псковской областей. Только после этого возможна отправка мобилизованных в зону проведения специальной военной операции.

У входа в сборный пункт в середине дня очереди нет — большинство граждан прибыли еще утром и теперь во дворе, сложив сумки и рюкзаки, дожидаются своей очереди на отправку. Администрация района выделила для этого комфортабельные микроавтобусы. А пока идут пофамильные сверки прибывших, представители военкомата отвечают на вопросы — в рамках своей компетенции. Здесь же родственники — матери, жены, дети, подруги, братья и сестры. Они тоже задают вопросы военным, периодически отходя, чтобы промокнуть глаза платком. Девочка лет шести держится за камуфляжную куртку отца. Сам отец улыбается, шутит и громко спрашивает представителя военкомата: «А когда парад победы будет?». Ответа ни у кого пока нет. Но именно от этих людей это будет зависеть.

Российские солдаты Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Собравшимся сообщают, что окончательное решение по каждому военнообязанному будет принято индивидуально, уже в воинской части после прохождения военно-врачебной комиссии. «Кто будет признан негодным, того отправят домой», — обещает представитель военкомата. «Мы тут все немолодые уже, КМБ (курс молодого бойца) у нас не будет? Нас не будут гонять на марш-броски?» — интересуется один из мужчин. «Никого гонять не будут: будет построение, и на полигон будете ездить», — успокаивают его.

По словам сотрудника военкомата, мобилизованных из числа отслуживших граждан в возрасте до 35 лет, подходящих по здоровью, направят на усиленную военную подготовку на базе подразделений ВДВ. Тех, кто постарше, ждет служба в частях связи и обеспечения.

«Почему нам не выдали сухпайков? Когда меня призывали, сухпай выдавали сразу», — интересуется мужчина лет сорока, которого пришли провожать несколько родственников. «Как только приедете в часть, вас поставят на довольствие», — ответили ему. И добавили, что всё-таки зададут вопрос о сухпайках администрации района.

«Губернаторские (деньги) когда будут?» — громко спрашивают сразу несколько мобилизованных. «Ты еще не заехал, а уже…» — смеётся жена вопрошающего. «В течение месяца ваши данные будут переданы в горвоенкомат, после чего Смольный будет оформлять выплаты. В воинской части будете всё это оформлять», — отвечает сотрудник военкомата, добавляя, что те, кто ранее отправился добровольцем, губернаторские выплаты уже получили.

Российские солдаты Министерство обороны Российской Федерации

«Если у кого-то остались незакрытые вопросы по родственникам, в чем-то надо помочь — здесь сидят представители администрации, вы можете подойти к ним и обратиться, по очереди», — объявляют собравшимся.

«Телефоны с собой можно брать. Их вам не дадут, если вдруг, не дай бог, будете участвовать на «передке» где-то», — сообщают мобилизованным. «А как узнать — на «передке» мы уже или нет?» — под хохот мужиков любопытствует один из петербуржцев. «Все, кто на «передок», уже давно убыли», — отвечают ему.

«Давай, папочка, сфоткаемся», — слышен голос девочки, держащейся за папину куртку. Вся большая семья разворачивается в ряд и фотографируется. И все улыбаются.

Тем временем представитель военкомата уходит за обновленным списком: «Сейчас еще одна перекличка будет. У меня новый список готовится. Двое сбежали, четыре добавились…»

Интересуемся у крепкого вида мужчины, какие чувства он испытал, когда получил повестку. «Я не получал, я доброволец, — отвечает Артем Д. Он служил в армии, но в боевых действиях не участвовал. — Я обратился в военкомат на день раньше мобилизации». Мужчина планирует заключить контракт с Минобороны.

Армия России Александр Полегенько © ИА REGNUM

На вопрос о том, как отнеслась семья к его решению, отвечает: «Как и все нормальные люди, переживали, конечно. Но надо — значит надо. Из моего дома человек семь уже там: двоим пришли повестки, а остальные сами пошли». И добавляет, что среди его знакомых сбежавших от мобилизации нет.

«Важен ли для вас вопрос выплат, отсрочек по кредитам, которые обещают мобилизованным?» — спросил корреспондент ИА REGNUM. «Это для меня на втором плане, главное, чтобы семье что-то приходило из довольствия, чтобы они голодными не сидели».

Среди провожающих — трое молодых людей: два парня и девушка лет 20, глаза которой наполнены тревогой. По повестке прибыл отец девушки, а друзья пришли её поддержать. Отец — старшина запаса, служил в армии, но ему уже больше сорока лет. На вопрос о том, что мужчина вроде бы не подходит под критерии мобилизации, объявленные Министерством обороны, дочь отвечает: «Он такой человек. Раз вызывают, значит, надо. Он так решил».

Подхожу к троим мужчинам, ожидающим переклички. Один из них, более старший, невысокого роста, крепкий и подтянутый, видно, что в хорошей физической форме. Второй и третий — средних лет. Все трое оказываются добровольцами, двое — служившие, третий — хоть и не имеет опыта службы, всё равно надеется пригодиться армии.

«Я пошел по доброй воле. Меня беспокоит будущее моей страны, моих женщин, моих детей, я же не просто так сюда пришел», — говорит старший доброволец. В прошлом он служил в Пограничных войсках, имеет боевой опыт и более трехсот прыжков с парашютом. Вопрос о возрасте в этом случае не главный, гораздо важнее состояние здоровья и имеющиеся навыки, отмечает мужчина.

«Я собирался пойти сам, но пришла повестка, — говорит наиболее молодой собеседник. — Опыта службы нет, но есть определенные навыки — стрелковая подготовка».

Российский солдат на учениях Министерство обороны Российской Федерации

«А вы уверены, что вас возьмут?» — «Хочется надеяться».

«Как вы считаете, проходящей сейчас мобилизации хватит для того, чтобы Россия смогла решить свои задачи в ходе специальной военной операции?» — спрашиваю у всех троих.

«Задачи могут резко увеличиться», «Задачи разные, они могут измениться», «Ситуация такая, что нельзя никак проигрывать!» — отвечают петербургские добровольцы.

«Значит, это необходимо. Вот и всё. Точка, — жестко отвечает бывший пограничник. — Освобожденные территории контролировать надо, и диверсанты будут наверняка, и провокации, и прочее».

«Тылы тоже надо прикрывать кем-то», — добавляет его более молодой коллега.

На вопрос о том, не было ли среди знакомых тех, кто отрицательно отнесся к решению мужчин, старший доброволец ответил: «Мои друзья и знакомые — все правильного мышления. Я не общаюсь с теми, кто либеральничает и ведёт себя как подлец. У женщин, конечно, мягкое сердце, а так — все всё понимают. Даже с гордостью некоторые».

«Главное, вернись», — добавляет о реакции знакомых его товарищ.

Собеседники ИА REGNUM уверены: тем, кто еще не понял, что происходит в эти дни, всё равно предстоит это осознать. Правда, это осознание может оказаться очень жестоким.

«Снег на голову будет только для тех, кто живёт и до сих пор думает, что нет войны».

Специальная военная операция Министерство обороны Российской Федерации

«Тот, кто недопонимает, — вот когда у него жена с детьми в подвале будет сидеть, вот тогда они поймут. Они думают, что они сериал смотрят? Нет».

Добровольцы уверены, что задачи, поставленные перед Вооруженными силами России руководством страны, надо решить как можно быстрее. И в этом видят главную цель частичной мобилизации и своего личного решения.

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