Рыбновский район, Рязанская область, 26 сентября, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Тщательное медицинское обследование пройдут мобилизованные резервисты Рязанской области. Об этом 26 сентября в социальных сетях сообщил губернатор Павел Малков.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Глава региона посетил учебный центр десантного училища в селе Сельцы. Павел Малков пообщался с призывниками и военными, ознакомился с условиями их пребывания. Все мобилизованные пройдут специальную подготовку, а перед этим — каждого ждёт медицинское обследование. Министру здравоохранения региона поручено помочь с организацией медосмотра, выделить необходимое оборудование и врачей. Кроме того, в учебном центре работают сотрудники банков, которые консультируют призывников и индивидуально разбирают каждую ситуацию реервистов.

«Процесс организации частичной мобилизации достаточно сложный, из-за недостатков баз данных могут возникать ошибки, поэтому прошу рязанцев сообщать о подобных ситуациях. В том числе, на горячую линию 122 — специалисты колл-центра консультируют по любому вопросу о проведении частичной мобилизации», — напомнил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация объявлена в России с 21 сентября.