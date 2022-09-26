Джакарта, , 17:41 — REGNUM Российского президента Владимира Путина ждут с визитом в Индонезию на саммит G20 в ноябре, заявил 26 сентября глава администрации индонезийского президента Херу Буди Хартоно, сообщает ANTARA.

Джакарта Rizky Maharani

По словам Хартоно, президент России обещал быть на саммите. «Поэтому мы рассчитываем принять его в рамках саммита, — пояснил Хартоно. — Сценарий сопровождения Путина во время визита на Бали уже обсуждается на высшем уровне».

В администрации индонезийского президента ожидают, что на саммит на Бали в середине ноября приедут лидеры всех стран G20.

Напомним, саммит G20 на Бали пройдёт 15–16 ноября.

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