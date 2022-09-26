Лос-Анджелес, США, 26 сентября, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Рэпер Akon рассказал, что у него и певца Майкла Джексона были планы по открытию музыкальных школ по всей Африке. Об этом сообщает TMZ, ссылаясь на слова рэп-исполнителя.

Casta03 Майкл Джексон

Как отмечает издание, артисты собирались не только построить музыкальные школы, но и создать инфраструктуру и снабдить учебные заведения всем необходимыми. Однако план не был реализован из-за внезапной смерти Джексона в 2009 году.

Ранее Akon заявил о желании поработать с певицей Бритни Спирс. «Мне нравится её музыка. Она потрясающая исполнительница, и мне это в ней тоже очень нравится», — объяснил он.