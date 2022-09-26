Кострома, 26 сентября, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Жители костромских домов, уставшие от длительных отключений горячей воды, просят прокуратуру защитить их право на комфортную жизнь в суде. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель совета дома №142 по улице Никитской Алексей Денисов.

Наталья Диева Прокуратура Костромской области

Люди пишут заявления в надзорный орган, требуя от ТГК-2 компенсации морального вреда за отсутствие блага. Так, только от 142 дома в прокуратуру города было передано не менее 10 подобных обращений. Горячая вода в нём отсутствовала с 16 мая по 24 августа 2022 года из-за затянувшегося ремонта труб в рамках концессии.

«Я собрал и передал в прокуратуру Костромы 10 заявлений. Знаю, что горожанами, оказавшимися в такой же ситуации, как и мы, их было написано около 30. Не исключаю, что будут появляться новые письма. Люди считают, что ТГК-2 попрала их социальное право на благоприятные условия жизни, и они правы», — отметил Денисов.

Как стало известно ИА REGNUM, ранее в прокуратуру поступило обращение с просьбой проанализировать всю работу ТГК-2 в городе. Вероятно, письмами костромичей прокуратура намерена подкрепить иск в суд, готовящийся против компании.

Напомним, тепловые коммуникации города были отданы в аренду ТГК-2 весной 2019 года. По условиям договора за первые пять лет компания должна вложить в модернизацию сетевого комплекса 2 млрд рублей, отремонтировав 98 км тепловых сетей. По факту каждый год компания выполняет менее 50% от запланированного объёма работ. Так, в 2022 году коммунальщики должны были заменить 12 километров магистральных трубопроводов и квартальных сетей. По данным на 9 сентября рабочие успели переложить лишь 3 километра труб.

В общей сложности за весну-осень 2022 года более 150 домов (7,2% от всех МКД) в Костроме не имели горячей воды более месяца. При этом, в 50 случаях отсутствие блага было связано с задержкой по текущим ремонтах, в 100 — с затягиванием капитальных ремонтов в рамках концессии.