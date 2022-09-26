Обнинск, Калужская область, 26 сентября 2022, 18:01 — REGNUM В Обнинске Калужской области дети мобилизованных горожан будут обеспечены бесплатным горячим питанием в школах. Об этом 26 сентября на планерке в администрации заявила замглавы в сфере образования Татьяна Волнистова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как ранее сообщало ИА REGNUM со ссылкой на губернатора Владислава Шапшу, — калужский регион не оставит семьи мобилизованных граждан без внимания, поддержит и окажет им помощь.
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