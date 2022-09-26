Обнинск, Калужская область, 26 сентября, 2022, 18:01 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области дети мобилизованных горожан будут обеспечены бесплатным горячим питанием в школах. Об этом 26 сентября на планерке в администрации заявила замглавы в сфере образования Татьяна Волнистова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

admobninsk.ru В Обнинске детей мобилизованных будут кормить бесплатным горячим питанием

«Финансирование завтраков и обедов будет вестись за счет средств городского бюджета. Обратиться с заявлением необходимо или к классному руководителю, или к директору школы. Соответствующие документы из военкомата городское управление образования запросит самостоятельно», — отметила Татьяна Волнистова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM со ссылкой на губернатора Владислава Шапшу, — калужский регион не оставит семьи мобилизованных граждан без внимания, поддержит и окажет им помощь.