Запорожье, Украина, 26 сентября, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Часть добровольческих отрядов, которые создаются в Запорожской области, будут участвовать в спецоперации в составе Вооружённых сил России, заявил 26 сентября глава военно-гражданской администрации освобождённого от нацистов региона Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

Он пояснил, что все добровольцы будут проходить соответствующую военную подготовку.

«Будет создано несколько рот… Примерно, как мы себе это представляем, часть людей будут находиться здесь на постоянной основе», — сказал Балицкий.

При этом он пояснил, что ряд добровольческих формирований будут приписаны к 58-й общевойсковой армии ВС России и будут участвовать в спецоперации в её составе.

Напомним, ранее Евгений Балицкий подписал указ о формировании в Запорожской области добровольческих отрядов.