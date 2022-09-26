Москва, , 17:32 — REGNUM Госдума планирует на пленарном заседании 27 сентября рассмотреть законопроект о кредитных каникулах для граждан, которые будут призваны на службу в рамках частичной мобилизации, передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, законопроект внесла группа парламентариев во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым (СРЗП), первым вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком и вице-спикером верхней палаты парламента Николаем Журавлёвым.

Согласно документу, выплаты по кредитам для участников спецоперации будут заморожены на определенный заемщиком срок или снижены. Также предусмотрено прекращение обязательств по кредитам как военнослужащего, так и его иждивенцев если мобилизованный гражданин погибнет во время прохождения службы или от полученной травмы.

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