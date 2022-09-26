Саратов, 26 сентября, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Памятную стелу на участке захоронений пожарных и спасателей установили 26 сентября на новом саратовском городском кладбище. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Саратовской области.

64. mchs. gov.ru Стела погибшим спасателям и пожарным в Саратове

Специальный участок земли для захоронения сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, и умерших ветеранов МЧС России выделен в 2009 году. За 13 лет здесь похоронили 38 человек.

В мероприятии приняли участие начальник Главного управления МЧС России по Саратовской области генерал-майор внутренней службы Алексей Татаркин, ветераны пожарной охраны, действующие сотрудники ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года в Саратове на территории городской клинической больница №1 имени Ю. Я. Гордеева открыли посвященную медикам стелу.

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