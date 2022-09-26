Угледар, Украина, 26 сентября, 2022, 17:27 — ИА Регнум. По агентурным данным, противник планирует в ночь на 27 сентября начать наступление на Угледарском направлении, сообщил в своем телеграм-канале командир донбасского батальона «Восток» Александр Ходаковский.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Конкретной отправной точкой выбрана Пречистовка, вчера (25 сентября — прим. ИА REGNUM) на этом участке нашим войскам удалось отбить у противника две позиции», — отметил он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, чтоСоюзные силы продвигаются на Артемовском направлении и удерживают ситуацию под Красным Лиманом и Угледаром благодаря «подключению достаточно серьезных сил по всей линии соприкосновения».