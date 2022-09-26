Париж, , 17:27 — REGNUM Продажи электромобилей во всём мире могут достичь рекордного показателя по итогам 2022 года. Такой прогноз приводится в ежегодном докладе Международного энергетического агентства (МЭА) Tracking Clean Energy Progress.

Электромобиль «Кама-1» Kamaz.ru

Отмечается, что за 2021 год мировые продажи электромобилей выросли в два раза и на них пришлось около 9% от общего объёма продаж легковых автомобилей. В 2022 году, согласно прогнозу, продажи электромобилей вырастут до 13% от мирового автомобильного рынка.

В целом МЭА отмечает «воодушевляющие признаки прогресса в ряде отраслей» в продвижении к цели по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году. Вместе с тем в докладе подчёркивается необходимость «более активные усилий» в данном направлении в отдельных секторах.