Белград, 26 сентября, 2022, 18:26 — ИА Регнум. Посол США в Сербии Кристофер Хилл ожидает от сербского руководства уточнений по поводу документа, который министр иностранных дел Никола Селакович ранее подписал с российским коллегой Сергеем Лавровым в Нью-Йорке. Об этом Хилл заявил 26 сентября.

Usembassy.gov Посол США в Сербии Кристофер Хилл

Американский дипломат отметил, что «в данный момент никто ничего не должен подписывать с Россией», и добавил, что это сейчас делают «только бедные призывники, которые вынуждены на это пойти».

«Поэтому нам очень сложно понять существование такого документа или протокола, но мы надеемся, что мы узнаем более подробно о деталях документа и что получим своеобразное разъяснение», — процитировал телеканал РТС слова Хилла.

По словам дипломата, США ожидают, что Сербия диверсифицирует свои источники энергоснабжения и уменьшит зависимость от России, которая в большой степени основывается на «шантажах и мерах давления».

«Мы хотим услышать, что Сербия в будущем планирует делать и какие отношения будет развивать с страной, которая брутально напала на своего соседа и даже угрожает использованием ядерного оружия», — заявил Хилл, подчеркивая, что США хотели бы понять, на чем основывается сотрудничество Сербии и России.

Напомним, что на полях заседания ГА ООН в Нью-Йорке Сергей Лавров и Никола Селакович 23 сентября подписали протокол межмидовских консультаций на 2023−2024 год. Этот документ внешнеполитические ведомства двух стран подписывают уже 26 лет подряд.