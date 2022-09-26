Осло, , 17:28 — REGNUM Норвежские рыбаки переживают рекордно высокие цены и лучший год в истории с точки зрения заработка. Рыбаки получают, среди прочего, около тысячи крон за килограмм камчатского краба. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщает информационное агентство Norway Today.

Вылов краба Dave Parker

По словам рыбака Ханса Петтера Расмуссена, он никогда ещё не получал такую высокую прибыль за морепродукты, как в этом году.

На сегодняшний день рыбаки продали рыбы на более чем 14 млрд норвежских крон (около 76 млрд рублей — прим. ИА REGNUM), что больше, чем за весь прошлый год в целом, и на 4 млрд крон больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Специальная военная операция и коронавирус привели к острой нехватке сырья и резкому росту цен на рыбу. Таким образом, цена на важный источник дохода большинства норвежских рыбаков — треску выросла на 50%, с 24 до 36 крон (с 130 до 295 рублей) за килограмм.

Кроме того, доход начал приносить и камчатский краб. Обычный камчатский краб весит около 2,2 килограмма. С прошлого по этот год цена за килограмм выросла на 200 крон (около 1100 рублей), то есть на 70%. Сейчас цена на него составляет 480 норвежских крон (около 2600 рублей), а в магазинах цена на ракообразного 1000 крон (около 5400 рублей) за килограмм.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке в селе Лорино подходит к завершению создание модульного завода по глубокой переработке продукции морского зверобойного промысла и утилизации отходов переработки. В настоящий момент завершён монтаж здания на подготовленных площадках и идёт внутренняя отделка помещений. Внутри устанавливают современное оборудование, а также проводят электросеть. Ожидается, что монтажные работы будут завершены к ноябрю 2022 года.

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