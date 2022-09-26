Волгоград, 26 сентября, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Соболезнования в связи с трагедией в Ижевске выразил 26 сентября глава Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщает пресс-служба администрации региона.

Марина Каширская ИА REGNUM Свечи

Губернатор от лица всех жителей Волгоградской области и от себя лично направил на имя главы Удмуртской Республики Александра Бречалова телеграмму.

«Он выразил глубокие соболезнования семьям, потерявшим родных и близких людей, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, при стрельбе в школе №88 в Ижевске погибли 15 человек, в том числе дети. Нападавший покончил жизнь самоубийством.