Ижевск, , 17:28 — REGNUM Специальный самолёт МЧС с врачами и психологами на борту прибыл в Ижевск, где произошло вооруженное нападение на школу, сообщает 26 сентября пресс-служба ведомства.

Спецборт МЧС России mchs.gov.ru

Самолёт должен доставить в Москву пострадавших в результате стрельбы в школе.

Спецборт прибыл в аэропорт Ижевска и ожидает погрузки раненых.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным Следственного комитета, в результате вооруженного нападения на школу в Ижевске погибли 15 человек, среди них 11 детей. Ранения получили 24 человека, из них 22 несовершеннолетних.

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