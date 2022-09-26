Астана, , 17:50 — REGNUM Правительство Казахстана хочет привлекать иностранных ученых и квалифицированных специалистов для работы в стране. Для этого им хотят предоставить ряд льгот и упростить оформление документов. Об этом 26 сентября заявила министр труда и соцзащиты Казахстана Тамара Дуйсенова, передает портал Inbusiness. kz.

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По мнению министра, новые меры позволят «привлечь в страну не менее 100 ведущих ученых по востребованным специальностям и не менее 100 квалифицированных иностранных специалистов по дефицитным профессиям».

«Будет внедрена Карта казаха, с выдачей ее 100 этническим казахам — гражданам других стран, являющимся профессионалами высокого уровня или реализовавшим успешные бизнес-кейсы и желающим масштабировать их в Казахстане», — заявила она.

По замыслу властей Казахстана обладатель «карты казаха» сможет оформить упрощенный въезд в страну, право на открытие бизнеса, владение недвижимостью и другим имуществом, проведение финансовых операций.