Ярославль, , 17:33 — REGNUM В Ярославской области направлено более 3,5 тысяч повесток. Информация об этом появилась на официальном сайте регионального правительства.

Игорь Гостев Правительство Ярославской области

По словам военного комиссара Ярославской области Игоря Гостева лучше всего работа по частичной мобилизации организована в Гаврилов-Ямском и Брейтовском районе региона, а также в Дзержинском районе Ярославля. Хуже — в Красноперекопском и Фрунзенском районах областного центра.

Губернатор Михаил Евраев отметил, что в процессе призыва возможны ошибки, но этому вопросу будет уделено особое внимание.

«Важно быстро реагировать на такие ситуации. В случае необходимости будем в ручном режиме разбираться с каждым конкретным фактом», — подчеркнул Михаил Евраев.

Военный комиссар напомнил, что подлежат призыву граждане первой категории запаса в возрасте до 35 лет, ранее проходившие военную службу.

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