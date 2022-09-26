26 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление немецкого канцлера Олафа Шольца о том, что Берлин не планируют отправлять киевскому режиму танки, ввиду того что это может стать опасным шагом в развитии ситуации на территории бывш. УССР.

Оксана Переможенко, , 18:21 — REGNUM Берлин не планируют отправлять киевскому режиму танки, ввиду того что это может стать опасным шагом в развитии ситуации на территории бывш. УССР. Соответствующее заявление 25 сентября сделал немецкий канцлер Олаф Шольц.

ФРГ Иван Шилов © ИА REGNUM

На вопрос, почему немецкая сторона, несмотря на настойчивые просьбы представителей киевского режима, не поставляет танки для ВСУ, Шольц ответил: «Это очень опасная война». Политик также указал на то, что Берлин поддерживает нацистский киевский режим «таким способом, который не ведет к эскалации, к войне между НАТО и Россией, потому что это будет катастрофой».

Заявление канцлера ФРГ обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Некоторые участники обсуждения указали на то, что Шольц сделал здравое заявление. Иные считают, что если на Германию надавят США, то они поставят киевскому режиму всё, что потребуется, в том числе и танки. Были и те, кто отметил, что у Германии и так танков немного, она не хочет лишиться и их. Встречались и те, кто с сарказмом заметил, что чем ближе к холодам, тем «умнее» становятся немецкие политики. Также были и те, кто добавил, что немцы знают, что такое воевать с русскими.

«Подсказал кто или сам додумался?!» — задалась вопросом Анна Х.

«Скорее всего, фриц испугался того, что танки попадут ополченцам», — добавила Ева Т.

«Он пытается решить мирным путем. Но на него давят практически все соседи. Немцы понимают, что значит воевать против РФ…» — отметил Alexandr A.

«Значит, артиллерию и РСЗО, которые стреляют по мирным жителям, поставить могут, а танки — нет? Интересно, вызвано ли это тем фактом, что немецкая армия действительно такая пустая (200 танков, примерно половина в рабочем состоянии)? А может, потому, что понимают, что как только первый сгоревший «Леопард» покажут по российскому ТВ, [то] танки с надписью «На Берлин» снова покатятся на Запад», — написал bk109.

«Чем холоднее, тем немец умнее», — иронизирует Vlad.

«Ну Олаф, походу, не совсем дурачок…» — комментирует слова Шольца Сергей.

Олаф Шольц Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Германия не хочет остаться без своих танков. Производить их быстро и в нужном количестве не получится нынче. А утяжелять свою зависимость от Штатов покупкой американских танков не хочется. Особенно сознавая потерю собственных возможностей и то, кому обязаны», — отметила Yuliana A.

«Надо будет — заставят!» — считает Наблюдатель о наблюдениях.

«Германия — уже соучастник… Немецким оружием убивают детей», — написал Gena G.

«Ждём истерики от наркомана (Зеленского. — О. П.)», — с сарказмом добавил Александр Р.

«Генетическая память — это сила!» — смеется Roman R.

«Немцы врут, говорят, что не хотят поставлять и что у самих вооружение заканчивается, а всё время отравляют вооружение [киевскому режиму]», — отметил Яценко.

«Где-то в подсознании Шольца сидит рассказ деда о том, как отправка немецких танков… обернулась советскими танками в Берлине. И не только танками», — с сарказмом прокомментировала Елена К.

«Спохватился, когда жареным запахло!» — смеется Lina.

«На двух стульях пытается усидеть», — считает Руслан.

«Байден скажет — отправишь. Как будто ты что-то решаешь, ливерная колбаска», — подытожила OlgaV.