Лондон, , 17:18 — REGNUM Британская рок-группа Arctic Monkeys отправится в тур в поддержку своего нового альбома The Car. Об этом 26 сентября пишет Consequence.

Arctic Monkeys Цитата из видеоклипа There’d Better Be A Mirrorball

Серия шоу стартует 29 мая 2023 года и будет включать несколько городов в Великобритании. Среди них — Лондон, Манчестер, Норидж, Саутгемптон и Глазго.

ИА REGNUM напоминает, что премьера альбома The Car запланирована на 21 октября 2022 года. Группа уже выпустила его заглавный сингл под названием There’d Better Be a Mirrorball.

