Стокгольм, 26 сентября, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Лидер Центристов Анни Лёф выдвигает кандидатуру Щерстин Лундгрен на пост третьего вице-тальмана риксдага Швеции. В то же время Левые выдвигают кандидатуру Лотты Йонссон Форнарве. Об этом 26 сентября написала газета Aftonbladet.

(сс) Self-taken Риксдаг

Отличительной особенностью является то, что и Лундгрен, и Форнарве были в президиуме риксдага с 2014 года.

Умеренные, Шведские демократы, Христианские демократы и Либералы уже объявили, что занимают нейтралитет по вопросу выбора третьего заместителя тальмана и воздержатся при голосовании.

Социал-демократы, получившие ранее этим днем пост первого заместителя тальмана, также не собираются вмешиваться в процесс избрания третьего вице-тальмана и воздержатся при голосовании.

Зеленые заявили, что поддержат кандидатуру Форнарве, поскольку по числу мандатов Левые опережают Центристов.