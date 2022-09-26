Бейрут, , 17:29 — REGNUM Ливан ожидает получить к концу текущей недели письменное предложение от спецпосредника США Амоса Хохштейна относительно демаркации морской границы с Израилем, сообщает 26 сентября Reuters со ссылкой на заявление президент Ливана.

Флаг Ливана

На прошлой неделе Хохштейн провел встречу с представителями ливанского правительства, во время которой они обсудили тему морской границы с Израилем.

Агентство сообщает со ссылкой на сотрудника посольства США, что Хохштайн продолжает «активную работу по завершению обсуждения морской границы».

Напомним, что ранее между Ливаном и Израилем возникли трения из-за вопроса о принадлежности газового поля «Кариш», которое находится в приграничной зоне между двумя странами.

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