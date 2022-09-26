Стокгольм, 26 сентября, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Лидер Умеренных Ульф Кристерссон имеет четкое представление о том, как должно выглядеть следующее правительство Швеции. Он также удовлетворен тем, как идут переговоры с другими партиями. Об этом он заявил 26 сентября в интервью новостной службе TT.

Tage Olsin Правительство Королевства Швеция

«Все идет очень хорошо. Мы продвигаемся вперед шаг за шагом», — отметил следующий премьер-министр Швеции.

Ранее этим же днем тальманом риксдага был избран Андреас Норлен (Умеренные).

В интервью журналистам Кристерсон отметил, что победивший на сентябрьских выборах правый блок заранее договорился о постах в президиуме риксдага и о назначениях в комитеты. Он добавил, что Шведские демократы является важной партией «в парламентском процессе».