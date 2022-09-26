Уфа, 26 сентября, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Порядка 30% отправленных к местам боевого слаживания жителей Башкирии пришли в военкомат добровольно, не дожидаясь повестки. Об этом 26 сентября сообщил военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

«Первые команды мобилизованных граждан отправлены к местам проведения боевого слаживания. Около 30% из отправленных граждан — это добровольцы, которые приходят в военные комиссариаты до получения повесток. У нас есть указание в первую очередь их брать», — сказал Блажевич.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии Радий Хабиров поручил обеспечить мобилизованных всем необходимым, доставлять их до мест боевого слаживания на комфортных автобусах.

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