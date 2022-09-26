Стокгольм, 26 сентября, 2022, 17:16 — ИА Регнум. После повторного голосования в парламенте Юлия Крунлид (Шведские демократы) была избрана на пост второго вице-тальмана риксдага Швеции. Об этом сообщил телеканал SVT.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

В участии приняли 347 депутатов нового созыва риксдага. Всего Юлия Крунлид получила 174 голоса. Другой кандидат на пост второго заместителя партии Янин Альм Эриксон получила 47 голосов, а 126 членов риксдага воздержались. Поскольку Юлия Крунлид получила более половины голосов, она избрана вторым вице-тальманом.

Напомним, что ранее новый созыв риксдага Швеции переизбрал тальмана. Им остался Андреас Норлен (Умеренные), который 27 сентября встретится с лидером Умеренных Ульфом Кристерссоном, формирующим в эти дни правительство.