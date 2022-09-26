Брюссель, , 17:14 — REGNUM Введения потолка цен на российскую нефть пока, очевидно, не произойдёт, сообщает 26 сентября Bloomberg.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Источники агентства сообщили, что страны Евросоюза, вероятнее всего, повременят с введением ценового ограничения: среди них наблюдаются по этому вопросу разногласия. Например, Венгрия и Кипр не согласны на эту меру.

Предположительно, пока страны ЕС не согласуют очередной, более широкий пакет антироссийских санкций, единого решения европейских стран по потолку цен ждать не стоит.

Напомним, речь идёт о планах ЕС установить такой потолок цен на нефть из России, чтобы предельная цена оказалась выше себестоимости, но намного ниже рыночной цены. Этого же хотят и страны G7.

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