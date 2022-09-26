Пенза, 26 сентября, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Среди жителей Пензенской области по итогам 2021 года наиболее распространенным является внутренний туризм. Услугами турфирм воспользовались 18,8 тыс. человек, больше прошлогоднего показателя на 11,9%, передает Пензастат.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На отдых

Чаще всего пензенцы выбирали для отдыха Краснодарский край и Крым.

Всего в 2021 году жители области приобрели более 7,6 тыс. турпакетов по России на 300,7 млн рублей, по зарубежным странам — на 701,5 млн рублей.

Выездной туризм превысил среди пензенцев уровень 2020 года в 3,3 раза, им заинтересовались 13 тыс. граждан. За 2021 год жители Пензенской области посетили 38 стран мира, из них вне стран СНГ отдых предпочли 98,8% туристов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в число победителей конкурсного отбора на получение гранта «Агротуризм» от Минсельхоза РФ вошли две заявки из Пензенской области. Участниками мероприятия по развитию сельского туризма в 2023 году признаны проекты «Дом кленовара» и «Райское озеро».

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