Курган, , 17:02 — REGNUM Курганских мобилизованных обеспечивают всем необходимым, включая спальные мешки, походные коврики, сухие пайки и аптечки. Глава региона Вадим Шумков проинспектировал сборные пункты.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Губернатор Курганской области проконтролировал организацию горячего питания и проведение краткого дополнительного обучения.

«У кого вопросы по семье — заполните анкеты, о семьях будем заботиться, указывайте основные вопросы. Все, что касается социальной поддержки — будем брать на себя. Чем необходимо — поможем. У вас сейчас задача только одна — выполнить свой долг и вернуться живыми», — напутствовал мобилизованных курганцев Вадим Шумков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области для мобилизованных проводят краткое дополнительное обучение в центрах сбора.

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