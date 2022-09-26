Обнинск, Калужская область, 26 сентября, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Более 500 человек проголосовали на пункте выездной избирательной комиссии из Калуги, который организован в помещении спортивного комплекса «Олимп»в Обнинске Калужской области. Здесь с 24 по 26 сентября проходит волеизъявление на референдуме по вопросу вхождения в состав Российской Федерации ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей бывш. УССР. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Обнинска Калужской области.

Избирательная комиссия Калужской области Голосование на референдуме по вопросу вхождения в состав Российской Федерации

Среди проголосовавших на референдуме не только беженцы, находящиеся на территории города Обнинска, но и переселенцы, проживающие в прилегающих районах Боровском, Жуковском, Малоярославецком и Медынском.

Сотрудниками ОМВД организована круглосуточная охрана избирательного участка. Голосование продолжится 26 сентября до 18:00.