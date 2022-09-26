Инглвуд, США, , 17:00 — REGNUM Рэпер Dr. Dre прокомментировал участие певицы Рианны в финале Национальной футбольной лиги в сезоне 2023. Об этом 26 сентября пишет Billboard.

Певица Рианна

Музыкант признался, что ему нравится творчество Рианны: «Я большой поклонник Рианны. Не могу дождаться, чтобы увидеть, что она собирается делать». Dr. Dre также дал артистке несколько советов для участия на Супербоуле-2023, например, «собрать правильную команду», а также «получить удовольствие» от выступления.

ИА REGNUM напоминает, что Рианна выступит на Супербоуле-2023 вместо певицы Тейлор Свифт. Это будет её первый выход на сцену за последние пять лет.

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