Вашингтон, , 17:02 — REGNUM Вице-президент США Камала Харрис во время личной встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио 26 сентября обсудила «агрессию Китая в Тайваньском проливе», а также осудила недавний запуск баллистической ракеты Северной Кореей, сообщает UPI со ссылкой на отчет Белого дома.

Под прикрытием. США и Япония Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Харрис встретилась с Кисидой сразу же после прибытия в Токио на похороны бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, которые состоятся 27 сентября.

«Они обсудили недавние агрессивные и безответственные провокации Китайской Народной Республики в Тайваньском проливе, а также подтвердили важность сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе», — говорится в отчете Белого дома.

Напомним, что в прошлом месяце спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань, в ответ на что Китай провел серию военных учений в Тайваньском проливе.

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