Вашингтон, 26 сентября, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Вице-президент США Камала Харрис во время личной встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио 26 сентября обсудила «агрессию Китая в Тайваньском проливе», а также осудила недавний запуск баллистической ракеты Северной Кореей, сообщает UPI со ссылкой на отчет Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Под прикрытием. США и Япония

Харрис встретилась с Кисидой сразу же после прибытия в Токио на похороны бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, которые состоятся 27 сентября.

«Они обсудили недавние агрессивные и безответственные провокации Китайской Народной Республики в Тайваньском проливе, а также подтвердили важность сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе», — говорится в отчете Белого дома.

Напомним, что в прошлом месяце спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань, в ответ на что Китай провел серию военных учений в Тайваньском проливе.