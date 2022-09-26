Москва, , 16:59 — REGNUM Госдума на заседании 27 сентября обсудит поправки, защищающие трудовые права мобилизованных и участников специальной военной операции на территории бывшей УССР, передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

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Поправки в Трудовой кодекс предполагают сохранение рабочих мест за гражданами, призываемыми на военную службу в рамках частичной мобилизации, и за добровольцами, которые готовы заключить контракт и принять участие в специальной военной операции.

«В результате появятся нормы, в соответствии с которыми для указанных категорий граждан трудовой договор будет приостанавливаться до момента окончания военной службы. После этого они в течение трех месяцев смогут вернуться к своим прежним должностным обязанностям», — пояснил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Изменения предполагают также дополнительные гарантии для членов семей мобилизованных граждан и добровольцев — их нельзя будет без согласия привлечь для особого режима работы: направить в служебные командировки, привлечь сверхурочно, в ночное время, в выходные и праздничные дни. Кроме того, для них предусматривается преимущественное право сохранения работы при сокращении численности или штата сотрудников, сообщил парламентарий.

Стаж

Периоды военной службы призванных в ходе частичной мобилизации, а также оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, на основании контракта будет засчитываться в страховой стаж, необходимый для оформления страховой пенсии, сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

«При этом те граждане, кто заключил контракты о прохождении военной службы в период с 24 февраля по 21 сентября 2022 года, и с кем были расторгнуты трудовые договоры, получат преимущественное право трудоустройства на работу по ранее занимаемой должности у работодателя», — заявил парламентарий.

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